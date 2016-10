Mit Designerkleid und Schusswaffe Gut aussehen und doch für alles gewappnet sein. Auf dieser Modenshow in den USA war das das zentrale Thema. Die Models, die im US-Bundesstaat New York über den Laufsteg liefen zeigten, wo Frau überall eine Waffen tragen kann, ohne das es auffällt. Die Nachfrage nach solcher Mode wird nach Angaben der Veranstalter immer größer. Denn erstens haben immer mehr Frauen in den USA eine Waffe. Und zweitens sind die meisten Holster immer noch auf die Bedürfnisse von Männern zugeschnitten, sagt Nadine Gazzola, die einen Waffenladen betreibt: "Bisher wurde so etwas von Männern gemacht und deshalb war es auch bequem für Männer. Frauen haben aber andere Körperformen mit mehr Kurven. Sie müssen bequemer für Frauen werden. Es muss mehr Bemühungen geben, Sachen zu machen, die auch für Frauen bequem sind." Auch die Waffenindustrie in den USA hat diesen Trend längst erkannt. In den letzten Jahren wurden nicht nur mehr Waffen produziert, die speziell Frauen ansprechen sollen, sondern auch entsprechendes Zubehör, um die Waffen am Körper zu tragen. Mittlerweile gibt es Strumpfbänder, Waffenholster aus Stretchmaterial, T-Shirts mit Waffentaschen und vieles mehr. Nach einer Erhebung aus dem Jahr 2011 besitzen 23 Prozent der Frauen in den USA eine Waffe. Es wird angenommen, dass es mittlerweile noch mehr sind.