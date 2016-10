Afrikaner und Frau mit Kind wohl aus Fremdenhass attackiert

Ein Afrikaner ist am Donnerstagabend in Merseburg in seiner Wohnung Opfer eines offenbar fremdenfeindlich motivierten Überfalls geworden. Der 44-jährige Mann aus Liberia sowie eine 47-jährige Frau mit ihrem fünfjährigen Sohn, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielten, seien dabei verletzt...