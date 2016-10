IS-Mitglied zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat einen 23-jährigen Syrienrückkehrer wegen Terrorismus zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Kerim Marc B. hatte gestanden, dem sogenannten Islamischen Staat die Treue geschworen zu haben. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass er auch an Kampfhandlungen teilgenommen hatte. Gerichtssprecher Andreas Vitek: „Der Angeklagte hatte zwar eingeräumt, dass er in Syrien war, dass er dort auch dem IS beigetreten ist, hat aber stets die aktive Teilnahme an bewaffneten Kampfeinsätzen bestritten. Der Senat ist ihm aber hier nicht gefolgt. Aufgrund von einer Vielzahl von Telefonaten und Chatnachrichten des Angeklagten selbst aus Syrien an Familie und auch Bekannte hier in Deutschland steht zur Überzeugung des Senats fest, dass er sehr wohl aktiv gekämpft hat, wie sich aus diesen Berichten entnehmen lässt." Die Verteidigung hatte bestritten, dass B. in Syrien gekämpft hat. Die Anwälte forderten auch eine Jugendstrafe, da B. zu Beginn des Tatzeitraums noch nicht 21 Jahre alt war. „Hierzu hat der Senat ein Gutachten eingeholt und gemeinsam mit der Gutachterin ist der Senat zu dem Ergebnis gekommen, dass der Angeklagte nach seiner, juristisch genannten, seelischen und sittlichen Reifung auch schon zu Beginn der Tathandlungen einem Erwachsenen gleichzustellen war und nicht mehr einem Jugendlichen. Deshalb ist der Angeklagte nach Erwachsenen-Strafrecht verurteilt worden." Die Bundesanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft für den aus ihrer Sicht überzeugten Dschihadisten beantragt und auch eine Mordanklage formuliert. Die wurde aber vom Gericht nicht zugelassen.