Razzien gegen mutmaßliche Computerbetrüger

Stuttgart. Nach monatelangen Ermittlungen gegen Mitglieder eines kriminellen Internetforums haben Polizei und Staatsanwaltschaft in acht Bundesländern mehr als 20 Wohnungen durchsucht. Das teilten die Behörden mit. Neben illegal erworbenen Produkten wurde dabei auch Rauschgift sichergestellt. Zwei Verdächtige wurden wegen Rauschgiftdelikten in Schleswig-Holstein vorläufig festgenommen, einer von ihnen sitzt in Untersuchungshaft. Im Fokus der Ermittlungen steht ein sogenanntes Underground-Forum, in dem kriminelle Dienstleistungen angeboten werden.

