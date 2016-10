Kämpfe um Kundus halten an Die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Anhängern der Taliban in Kundus gingen auch am Donnerstag weiter. Soldaten der afghanischen Armee und Kämpfer der Taliban standen sich im Straßenkampf gegenüber, die Lage war unübersichtlich. Die meisten Zivilisten hätten Kundus verlassen und seien in angrenzende Regionen geflohen, berichtete der Gouverneur der Provinz Kundus am Mittwoch. Der Befehlshaber der US-Truppen in Kabul sagte, es werde zwar weiterhin sporadisch gekämpft, doch die afghanischen Sicherheitskräfte hätten die Lage in Kundus unter Kontrolle. Die Taliban hatten am Montag zentrale Teile der Stadt besetzt oder angegriffen. Die Extremisten bestritten jegliche Berichte, nach denen die Regierungstruppen die Stadt zurückerobert haben.