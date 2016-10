Roboter als Tischtennis-Trainer Das soll er sein, der erste Tischtennis-Trainings-Roboter der Welt. Vorgestellt wurde er Anfang Oktober in Japan. Auf einer Technikmesse. Seine Technik und Software ermöglicht es dem Roboter, den nächsten Schlag seines Trainingspartners vorauszusagen. Achtzig Mal pro Sekunde überprüft er die Position des Tischtennisballs. Und noch besser. Wie ein guter Trainer holt er seinen Schüler dort ab, wo er gerade steht: Taku Oya von der Entwicklerfirma Omron: "Der Roboter spielt zum Beispiel eine einfachen Ball für Anfänger und für Profi-Spieler ganz schwierige Bälle. Ob Amateur oder Profi, jeder kann den Roboter für sein Training einsetzen." Die neue Technologie könnte auch diejenigen Tischtennis-Spieler interessieren, die noch bei den Olympischen Spielen in Rio um Medaillen gekämpft haben. Auch im Tennis - so glauben die Entwickler - könnte der Roboter eingesetzt werden. Den ersten Preis hat der Roboter, der den Namen Forpheus bekommen hat, jedenfalls schon sicher. Den Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde für den ersten Tischtennis-Trainings-Roboter der Welt.