Hunderte kommen zur Geistermesse in Indien Hunderte Menschen haben sich diese Woche zur Geister-Fachmesse im indischen Bundesstaat Bihar versammelt. Dort wollen sie Geister und Dämonen loswerden, von denen sie besessen sein sollen. Seit 30 Jahren kommen Menschen bereits hierher, um sich durch Exorzismus von ihren Dämonen zu befreien. „Viele hier sind besessen von Geistern. Ich komme schon seit 1980 hierher. Und es hilft, man wird seine Dämonen los. Wir opfern den Göttern, beten, bleiben über Nacht und gehen am nächsten Morgen nach Hause." In vielen ländlichen Regionen Indiens sind solche Traditionen weit verbreitet. Viele Menschen sind Analphabeten und Aberglaube bestimmt weite Teile ihres Alltags.