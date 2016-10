Laufen gegen Mobbing Und er läuft und läuft und läuft. Der 34-jährige Ben Smith aus Bristol hat es geschafft 401 Marathon in 401 Tagen zu laufen. Unterbrochen nur von einer zehntägigen Verletzungspause. Er tat dies, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Die 250.000 Pfund, die er auf seinem langen Lauf eingesammelt hat, sollen eingesetzt werden, um Opfern von Mobbing zu helfen. Smith selbst wurde während seiner Schulzeit jahrelang gemobbt, weil er schwul ist. Dabei versuchte er auch, sich selbst das Leben zu nehmen. Während seiner Kampagne besuchte er über 100 Schulen, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Das Laufen habe ihm geholfen nachzudenken, sagte Smith. Und auch mit sich selbst ins Reine zu kommen. Seine Mutter Beverley ist stolz auf ihn: "Er macht es nicht, um für sich Aufmerksamkeit zu bekommen. Er macht es, damit kein Kind das erleiden muss, was er aushalten musste. Und dafür, dass es Menschen gibt, die sich um die Kinder und Eltern, die Hilfe brauchen, kümmern können." Zahlreiche Menschen unterstützten den Marathon-Läufer und liefen Teile seiner Reise mit ihm. Schätzungsweise 9000 Läufer gingen mit Ben Smith auf die Strecke. Seinen letzten Marathon lief er in seiner Heimatstadt Bristol. Dort begleiteten ihn Schulkinder ins Ziel.