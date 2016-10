Port-au-Prince. Hurrikan "Matthew" hat über der Karibik etwas an Kraft verloren und zieht auf die Bahamas zu. Der Wirbelsturm der Kategorie 3 mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde soll in der Nacht auf die Inselgruppe treffen und dann östlich am US-Bundesstaat Florida vorbeiziehen. In Haiti hatte "Matthew" schwere Schäden verursacht. Tausende Häuser wurden zerstört. Die für Sonntag geplante Präsidentenwahl in dem Karibikstaat wurde wegen der Folgen von "Matthew" abgesagt.

