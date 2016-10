Messerattacke auf Polizisten in Brüssel In Brüssel hat ein Mann mehrere Polizisten mit einem Messer angegriffen. Die belgische Staatsanwaltschaft hält einen terroristischen Hintergrund für möglich. Der Vorfall ereignete sich in Brüssels Problemviertel Schaerbeek. Eines der Opfer wurde am Hals verletzt, das andere in der Bauchgegend. Einem dritten Polizisten brach der Angreifer nach Angaben des Senders VRT die Nase. Keiner schwebte in Lebensgefahr. Eine Polizeipatrouille konnte den Angreifer kurze Zeit später mit einem Schuss ins Bein stoppen. Der 43-jährige Belgier Hicham D. wurde ins Krankenhaus gebracht. Belgien ist seit den Anschlägen im Frühjahr in erhöhter Alarmbereitschaft. Am 22. März hatten Attentäter auf dem Brüsseler Flughafen und in einer U-Bahn-Station mehr als 30 Menschen getötet. Mehr als 300 wurden verletzt.