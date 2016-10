"Matthew" trifft Karibik mit voller Wucht Hurrikan "Matthew" hält die Karibik weiter in Atem: Besonders schwer hat der Sturm Haiti getroffen. Matthew fegte mit Windgeschwindigkeiten von rund 200 Kilometern pro Stunde über die Insel. Weite Teile der Hafenstadt Les Cayes wurden verwüstet. Ganze Straßenzüge standen unter Wasser. Medienberichten zufolge kamen mehrere Menschen ums Leben. Tausende mussten ihre Häuser verlassen und Schutz suchen. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt. Viele Ortschaften wurden von der Kommunikation abgeschnitten. Auch die Stromversorgung war zeitweise unterbrochen. Nach Angaben der UNO erlitt Haiti die schwerste humanitäre Krise seit dem verheerenden Erdbeben 2010. Auch Kuba hat der Hurrikan schwer getroffen. In der bei Touristen beliebten Stadt Baracoa, im Osten des Landes, wütete eine schwere Sturmflut. Matthew gilt als einer der heftigsten Stürme in der Karibik seit fast einem Jahrzehnt. Prognosen zufolge soll er am Donnerstag nahe der Küste des US-Bundesstaats Florida vorbeiziehen. Dort verhängten die Behörden den Notstand.