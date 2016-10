Schwanz vom Rücken eines indischen Mannes entfernt Ein Team aus Neurochirurgen hat in Nagpur, in Zentralindien, einem Mann einen 18-cm langen Schwanz entfernt. Der Auswuchs hatte dem 18-Jährigen Schmerzen bereitet. Leiter der Neurochirurgie-Abteilung am Super Speciality Hospital, Pramod Giri, stufte die Operation als erfolgreich ein. "Ihm geht es gut. Er kann endlich wieder auf dem Rücken schlafen. Darüber ist sehr glücklich. Er konnte sehr lange nicht mehr auf dem Rücken zu schlafen." Offenbar hatte der Mann den Auswuchs auf seinem Rücken bereits seit seiner Kindheit. Seine Eltern haben lange Zeit versucht, die Anomalie zu verstecken. Immer wieder gibt es Menschen mit Wucherungen auf dem Rücken. Betroffene klagen über Probleme mit der Blase, sowie mangelnde Kontrolle der Darmfunktion. Es kann auch zu Schmerz und Taubheit in den Beinen kommen.