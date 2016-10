Karl Lagerfeld entwirft für Chanel digitale Modewelt R&B-Sänger Usher wollte wohl noch mal sichergehen, ob er in dem Rechenzentrum wirklich richtig für die angekündigte Chanel-Show war. Da fühlte sich die deutlich jüngere neue Chanel-Muse Lily-Rose Depp im Computerzeitalter sichtlich wohler. Den Pariser Grand Palais hatte Karl Lagerfeld in eine Datenverarbeitungszentrale verwandelt. Im Serverraum schauten sich dann die Stars Lagerfelds Looks für das Frühjahr und den Sommer der kommenden Saison an. "Es ist eine Vision der heutigen Welt. Wir sind alle abhängig. Stellen Sie sich ihr Leben ohne Smartphone vor. Als nächstes kommen Künstliche Intelligenz und Roboter." Entsprechend futuristisch war dann auch die Show. Lagerfeld interpretierte den klassischen Tweed-Look neu. Accessoires wie Keppis und riesige Anhänger ergänzten die Outfits. Auch etwas Farbe kam auf den Laufsteg. Die digitale Revolution blieb stets präsent. Zur Freude vieler Zuschauer, wie Courtney Loves Tochter Frances Bean Cobain. "Es steht dafür, wie sehr wir alle miteinander verbunden sind. Man kann sich die Welt ohne die digitale Realität nicht mehr vorstellen. Lagerfeld hat eine wirklich interessante Art und Weise, das zu erklären." Auf Musikerin und Ex-Model, Carla Bruni, wirkte die brummende Computerwelt offenbar eher entspannend. "Es ist sehr schön. Man kann sich die Kleider ohne Stress anschauen, ein wahres Vergnügen." Lagerfeld arbeitet bereits seit mehr als 30 Jahren für das Modehaus Chanel. Der deutsche Modeschöpfer hat insgesamt mehr als 60 Jahre Modeerfahrung.