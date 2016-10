Auto von Oppositionspolitiker in Georgien explodiert Der georgische Oppositionspolitiker Givi Targamadze hatte am Dienstag Glück im Unglück. Bei einer Bombenexplosion in der georgischen Hauptstadt Tiflis wurde sein Auto komplett zerstört. Wie durch ein Wunder blieb der Politiker der größten Oppositionspartei unverletzt. Zum Zeitpunkt der Explosion saß er auf dem Beifahrersitz. Fünf Passanten, die in der Nähe waren, wurden verletzt. Kurz vor den geplanten Parlamentswahlen gingen die Behörden von einem Anschlag aus. Ministerpräsident Giorgi Kwirikaschwili sprach von einer Provokation, mit dem Ziel Georgien zu destabilisieren. Bereits am Sonntag waren zwei Männer auf einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen und verletzt worden.