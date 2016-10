Schwere Schäden durch Hurrikan Matthew Hurrican Matthew hat in der Nacht zum Mittwoch in Haiti und der Dominikanischen Republik gewütet. Er setzte seinen Weg der Zerstörung über Kuba fort. Dort, wo er auf Land traf, wurden Häuser abgedeckt und Bäume entwurzelt. In Haiti starben Berichten von lokalen Medien zufolge vier Menschen, viele Häuser wurden zerstört. Viele Bewohner der Armenviertel weigerten sich trotz der Gefahren ihre Behausungen zu verlassen. Aus Angst vor Plünderungen. Auch aus der Dominikanischen Republik wurden vier Tote gemeldet. Dort waren viele Ortschaften von der Kommunikation abgeschnitten. Ach hier wurden zahlreiche Häuser zerstört, Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Das ganze Ausmaß der Zerstörung war noch nicht abzusehen. Auch die Südostküste der USA stellt sich auf die Ankunft von Matthew ein. Die Regierung von South Carolina ordnete am Dienstag die Evakuierung von mehr als einer Million Menschen an. Gouverneurin Nikki Haley rief die Bevölkerung in sämtlichen Küstenabschnitten dazu auf, sich mindestens 160 Kilometer weit ins Inland zu begeben. Dies müsse ab Mittwochnachmittag geschehen. Der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von 230 Kilometern pro Stunde ist der schwerste in der Region seit fast einem Jahrzehnt.