Ein Junge steht auf einer überfluteten Straße in Fonds Parisiens im Westen Haitis.

Anwohner schauen im kubanischen Baracoa auf die aufgewühlte Karibische See. Rund 1,3 Millionen Menschen brachten sich auf der Karibikinsel in Sicherheit.

Port-au-Prince Ein mächtiger Wirbelsturm bringt in Haiti, der Dominikanischen Republik und Kuba viel Regen und heftigen Wind. Im ohnehin katastrophengeplagten Haiti werden viele Tote befürchtet. Auch der Südosten der USA bereitet sich auf "Matthew" vor.

Hurrikan "Matthew" wütet in der Karibik

Der Hurrikan "Matthew" hat in Haiti schwere Schäden verursacht. Nach Angaben von Hilfsorganisationen wurden in dem völlig verarmten Karibikstaat Tausende Häuser zerstört.

"Im Süden der Insel wurden wichtige Gebäude wie Kirchen, Kliniken und Gesundheitsstationen beschädigt. Millionen Menschen in Haiti sind von diesem gewaltigen Sturm betroffen", sagte der Landesdirektor der Hilfsorganisation World Vision, John Hasse.

Auch Teile der Hauptstadt Port-au-Prince wurden überflutet. Im Slum Cité Soleil seien die Abwasserkanäle übergelaufen und viele behelfsmäßige Hütten weggespült worden, berichtete der Leiter der Malteser in der Region, Ravi Tripptrap. Caterina Becorpi vom Deutschen Roten Kreuz in Haiti sagte: "Zwischen Port-au-Prince und den Departments im Süden stürzte die wichtigste Brücke ein, zahlreiche Häuser und Felder wurden zerstört."

Laut einem Bericht des Radiosenders Metropole kamen drei Menschen in Haiti ums Leben. Die Regierung rechnete aber mit einer höheren Opferzahl. "Wir haben schon Tote gesehen: Menschen, die draußen auf See waren. Es gibt Vermisste. Es gab Leute, die die Warnungen ignorierten", sagte Haitis Interimspräsident Jocelerme Privert. In der benachbarten Dominikanischen Republik gab es weitere vier Tote.

Das ganze Ausmaß der Schäden war noch nicht abzusehen, da der besonders betroffene Süden von Haiti weitgehend abgeschnitten war. "Das ist der schlimmste Sturm in Haiti seit Jahrzehnten und die Schäden werden zweifellos beträchtlich sein", sagte Marc Vincent vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef).

Informationen der Hilfsorganisation Care zufolge kam es zu Überflutungen und Erdrutschen. "Wir haben auch gehört, dass viele Häuser, Straßen und Brücken zerstört sind, Vieh gestorben ist und Felder unter Wasser stehen", sagte Länderdirektor Jean-Michel Vigreux.

"Matthew" war mit Windegeschwindigkeiten von bis zu 230 Kilometern pro Stunde auf Haiti getroffen. Danach zog der Wirbelsturm der Kategorie 4 weiter Richtung Nordwesten, streifte Kuba und hielt am Mittwoch auf die Bahamas zu. Am Donnerstagabend soll er östlich am US-Bundesstaat Florida vorbeiziehen.

In Florida und South Carolina sowie Teilen von Georgia und North Carolina verhängten die Behörden den Notstand. US-Präsident Barack Obama sagte eine geplante Wahlkampfveranstaltung in Florida ab. Er wollte sich stattdessen im Hauptquartier der nationalen Katastrophenschutzbehörde FEMA über die Vorbereitungen informieren.

In Kuba brachten sich rund 1,3 Millionen Menschen in Sicherheit. "Wir haben Wellen von drei bis vier Metern Höhe. Außerdem heftigen Regen und leichte Überschwemmungen", sagte der Leiter des Zivilschutzes der kubanischen Stadt Baracoa, Tony Matos. Bäume stürzten um, Straßen wurden überschwemmt. Die kubanischen Behörden hatten die Bevölkerung in der Küstenregion bereits seit Tagen auf den Wirbelsturm vorbereitet. Die US-Streitkräfte zogen Teile ihres Personals von der Militärbasis Guantánamo ab.

Für Haiti sagte die Europäische Union 255 000 Euro Soforthilfe zu, die Caritas wollte einen Hilfsfonds auflegen. Entscheidend dürfte sein, nach dem Sturm die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen und die Schäden rasch zu beheben. Das viele stehende Wasser könnte die Ausbreitung von Seuchen begünstigen.

"Krankheiten wegen verschmutzten Wassers sind in vergleichbaren Situationen die größte Gefahr für Kinder", sagte der örtliche Unicef-Vertreter Vincent. "Unsere Priorität ist, die Versorgung der Kinder mit ausreichend sauberem Trinkwasser sicherzustellen."

Fraglich war, ob Haiti angesichts der Verwüstungen die für kommenden Sonntag angesetzten Präsidentenwahlen abhalten kann. Sollte die Abstimmung abgesagt werden, sind Unruhen zu befürchten. Haiti ist politisch äußerst instabil, das Ergebnis der letzten Wahl wurde wegen Manipulationsvorwürfen annulliert.