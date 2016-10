Südostküste der USA wappnet sich für Hurrikan "Matthew"

Miami. Auch die Südostküste der USA wappnet sich für den herannahenden Hurrikan "Matthew". In den Bundesstaaten Florida und South Carolina verhängten die Behörden den Notstand. Auch in Teilen von Georgia und North Carolina gilt diese Regelung. "Matthew" könnte die USA am Wochenende erreichen. South Carolina stellte sich auf die Evakuierung der Küstengebiete ein. Der Hurrikan hat inzwischen Haiti erreicht und dort für schwere Überschwemmungen gesorgt. Nach Angaben lokaler Medien kamen vier Menschen in dem Karibikstaat ums Leben.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder