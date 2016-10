Hurrikan Matthew bedroht Menschen in der Karibik Diese Bilder der US-Weltraumbehörde NASA sollen zeigen, wie der Hurrikan Matthew immer stärker wird. Mit Windgeschwindigkeiten von über 220 Stundenkilometern bewegte sich der Sturm auf Haiti, Jamaika, Kuba und die Bahamas zu. Die Behörden warnten vor einer Katastrophe. Auf Haiti wurden bereits mehrere Häuser beschädigt, es soll mindestens ein Todesopfer gegeben haben. Es wurden Notunterkünfte eingerichtet. Auch im weiter nördlich gelegenen Kuba, wo Hurrikan "Matthew" voraussichtlich am späten Dienstag auf Land treffen wird, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Der Zivilschutz evakuiert die besonders gefährdeten Gebiete im Osten. Fast 200.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Stromleitungen werden gesichert und gefährliche Äste abgesägt. Erst vor vier Jahren hatte Wirbelsturm "Sandy" den Osten der Karibikinsel verwüstet. Matthew gilt als einer der stärksten Stürme in der Karibik seit Jahren.