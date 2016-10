"Grumpy Cat" im Madame Tussauds Viele würden sich "Grumpy Cat" ins Weißen Haus wünschen. Es war dann aber doch nur das Madame Tussauds in Washington D. C.. Ob an der Seite von Ex-Präsident John F. Kennedy und seiner Frau Jackie oder auf der Schulter von Abraham Lincoln. "Grumpy Cat", zu deutsch "mürrische Katze", machte bei allen Prominenten eine gute Figur. Die Katze, die eigentlich Tardar Sauce heißt, ist an einer genetisch bedingten Wachstumsstörung erkrankt. Diese Krankheit erklärt auch den Gesichtsausdruck. Durch Youtube und Facebook wurde "Grumpy Cat" weltberühmt. Und bekam nun auch eine eigene Wachsfigur. Besitzerin Tabatha Bundesen interpretierte bei dem Vierbeiner Entzückung als Reaktion auf solch eine Ehre. "Wie sie sehen, ist sie immer noch begeistert." Als ob das alles nicht schon genug wäre, absolvierte "Grumpy Cat" am Freitag bei dem Musical "Cats" in New York ein Gastspiel. Ob die Mieze von ihrem Debut auf dem Broadway genau so begeistert war wie die Zuschauer, blieb aber offen.