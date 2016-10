Physik-Nobelpreis geht an Quantenforscher Der Physik-Nobelpreis geht in diesem Jahr an drei theoretische Physiker, die im Bereich der Quantenphysik geforscht haben. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie am Dienstag in Stockholm bekannt. Die drei in den USA tätigen Wissenschaftler bekommen den Preis für die Erforschung exotischer Materiezustände. Sie hätten die Tür zu einer unbekannten Welt aufgestoßen, in der Materie ungewöhnliche Zustande einnehmen könne, hieß es in der Begründung. Zur Veranschaulichung verglich ein Wissenschafter am Montag unterschiedliche Gebäck-Sorten. Durch die von den Forschern angewandten mathematischen Formeln seien zum Beispiel Supraleiter oder dünne magnetische Schichten erforscht worden. Die Wissenschaftler hätten auf ihrem Gebiet Pionierarbeit geleistet, hieß es. F. Duncan Haldane, der an der Pinceton Unviversity forscht, war bei der Bekanntgabe in Stockholm per Telefon zugeschaltet. Er zeigte sich sehr überrascht aber auch zutiefst geehrt. Der Nobelpreis ist mit umgerechnet 830.000 Euro dotiert.