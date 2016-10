Täter der Kölner Silvesternacht laut Gutachter verabredet

Die Täter der Kölner Silvesternacht hatten sich im Vorfeld offenbar zu einer Zusammenkunft am Kölner Hauptbahnhof verabredet. Zu dieser Einschätzung kommt der Rechtspsychologe Rudolf Egg in seinem Gutachten für den Düsseldorfer Landtag, wie der in Köln erscheinende „Express“ in der Mittwochsausgabe...