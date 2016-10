Heftige Regenfälle verschärfen Hochwasserlage in Australien Für dieses Frettchen in Adelaide Hills, im Süden von Australien, war es Rettung in höchster Not. Heftige Regenfälle hatten am Dienstag Flüsse über die Ufer treten lassen und Straßen überspült. Das Wasser drang auch in einige Häuser ein, der starke Wind entwurzelte Bäume. Ein Mann wurde von einem umfallenden Baum verletzt. 1,7 Millionen Menschen in der Region waren zeitweise ohne Strom. Die Unwetter in Australien wüten schon seit Wochen. Eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Die Rettungskräfte rechnen auch in den nächsten Tagen mit heftigen Regenfällen.