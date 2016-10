Koala und Schmetterling werden zu Stars in Australien Willow posiert gerade für ein Video, als er einen Schmetterling im Baum entdeckt. Der Koala greift nach dem bunten Winzling, fasziniert von dem Insekt. Plötzlich wird der Jäger zum Gejagten. Der Schmetterling landet auf dem Kopf des fast einjährigen Beutelbärs und fühlt sich dort sichtlich wohl. So werden beide, Koala und Schmetterling, zu Stars in australischen Sozialmedien. Das Video des Symbio Wildlife Parks von der Südküste von New South Wales wurde auf Facebook mehr als 2 Millionen mal angesehen.