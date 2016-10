Entspannung nach Ausbruch des Vulkans Colima Am Montag erhellte der Vulkan Colima stundenlang den Himmel über dem Südwesten Mexicos. Anwohner mussten bereits am Wochenende ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Am Montagabend gab es die langersehnte Entwarnung. Die Menschen konnten nach Hause zurückkehren. Die Gefahr sei aber noch nicht gebannt, sagte der Katastrophenschutz-Koordinator Felipe Puente. "Der Vulkan ist im Moment sehr aktiv. Es gibt viel heißes Lava. Es steigt einfacher nach oben als in der Vergangenheit. Das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen." Zwar stellten die Behörden weniger Asche als in den vergangenen Jahren fest. Die Anzahl der für Menschen und Tiere gefährlichen Stoffe aber hat nach Angaben des Katastrophenschutzes stark zugenommen. Der 3.800 Meter hohe Vulkan hat in dieser Woche seine Aktivität erhöht. Der Colima ist Teil des pazifischen Feuerrings. Mexiko verfügt über mehr als 3000 Vulkane, aber nur 14 gelten als aktiv.