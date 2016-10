Afghanistans Streitkräfte gehen gegen Taliban in Kundus vor Großeinsatz gegen die Taliban. Afghanische Sicherheitskräfte verlassen einen Flughafen im Norden des Landes. Ihr Ziel ist Kundus. Dorthin sind am Montag islamistische Taliban vorgedrungen und haben die Stadt angegriffen. Der Bürgermeister von Kundus, Asadullah Omarkhail. "Die Feinde wollen Rache nehmen. Aber das schaffen sie nicht, ihr Vorgehen ist illegal. Sie werden nicht gewinnen. Wir haben sie schon einmal zurück geschlagen und wir werden es wieder tun." Nach Angaben der Polizei konnten afghanische Kräfte am Dienstag mehrere Plätze zurück erobern. Dabei seien 25 Islamisten getötet worden. Immer noch verharrten jedoch Taliban-Kämpfer in der Stadt. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit dem Ende des Nato-Kampfeinsatzes 2014 massiv verschlechtert. Regierungstruppen haben schätzungsweise nur noch zwei Drittel des Landes unter ihrer Kontrolle.