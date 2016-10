Buntes Treiben am Himmel Hunderte Heißluftballons mit kuriosen Formen und Motiven stiegen in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico in den Himmel. Zu bestaunen ist hier der Beginn des 45. Internationalen Heißluftballon Festivals. Auf dem Plan der Veranstalter stehen Ausflüge, die sowohl am Morgen wie auch Abend stattfinden sollen. Außerdem gibt es Laser Shows und Feuerwerke. Das alljährliche Zusammenkommen der Szene hat am Samstag begonnen und geht bis zum 9. Oktober.