Yoshinori Ohsumi bekommt Medizin-Nobelpreis Am Montag hat das Nobelpreiskomitee in Stockholm den diesjährigen Gewinner des Medizin-Nobelpreises präsentiert: Die Auszeichnung geht an den japanischen Zellforscher Yoshinori Ohsumi. Der 71-Jährige wird für seine Forschungsergebnisse rund um das Thema der Autophaghie ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um lebenswichtige Prozesse, bei denen die Zelle ihre eigenen Bestandteile abbaut und verwertet. Der japanische Zellbiologe hatte vor über 20 Jahren eine wissenschaftliche Forschung über 15 Gene veröffentlicht, die Autophagie-Vorgänge entscheidend steuern. Der Medizin-Nobelpreis ist mit umgerechnet 830 000 Euro dotiert.