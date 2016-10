Jugendliche fallen wegen Teenie-Idol in Ohnmacht

Ulm. Vom Kreischen zum Kreislaufkollaps: Bei einer Autogrammstunde des Sängers Lukas Rieger in Ulm sind Dutzende Mädchen in Ohnmacht gefallen. Mehrere hundert Besucher, vor allem Kinder und Jugendliche, warteten zunächst in einem Einkaufszentrum auf den Sänger, wie die Polizei mitteilte. Zeugen sprachen von mehr als 1000 Menschen. Einige hätten dann "hyperventiliert und sind umgefallen, als sie ihn gesehen haben", berichtete ein Sprecher. In der Menge erlitten 18 Menschen leichte Verletzungen und mussten vor allem wegen Atem- und Kreislaufbeschwerden behandelt werden.

