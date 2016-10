Royals reisen ab Gestatten, Herzogin Kate. Und hier: Prinz William. Viele Hände schütteln und immer gut Zuhören, das zählt unter anderem zu den vielen wichtigen Aufgaben, die Prinz William und seine Ehefrau Herzogin Kate zu erfüllen haben. So auch beim siebentägigen Kanada-Besuch, der sich am Samstag seinem Ende zuneigte. Und erstmals waren auch ihre Kinder bei einer offiziellen Reise mit dabei. Der dreijährige George war zumeist an der Hand des Vaters und die eineinhalbjährige Tochter Charlotte an der Hand oder auf dem Arm der Mutter zu beobachten. Doch den größten Teil der Zeit blieben die Kinder sowieso abgeschirmt von der Öffentlichkeit, während die Eltern in den sieben Tagen zuvor unter anderem die Provinz British Columbia und das Yukon-Territorium besuchten. Doch auch die schönste Reise geht einmal zu Ende. Daher hieß es am Samstag Abschied nehmen. Noch ein mal winken und dann verschwanden für die Angehörigen des britischen Königshauses vorerst wieder in Richtung Heimat.