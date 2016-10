Diesjährige Nobelpreisträger werden ab Montag verkündet

Jurys in Stockholm und Oslo lüften in Kürze die Geheimnisse um die diesjährigen Nobelpreise. Den Anfang macht am Montag (11.30 Uhr) das Komitee am Karolinska-Institut mit der Bekanntgabe der Preisträger für Medizin. Am Dienstag und Mittwoch (jeweils 11.45 Uhr) verkündet die Königlich-Schwedische...