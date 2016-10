Berlin: Demonstration gegen Luftangriffe auf Aleppo In der deutschen Bundeshauptstadt versammelten sich am Samstag Hunderte Personen, um gegen die anhaltende Bombardierung der nordsyrischen Metropole Aleppo durch russische und syrische Kampfflugzeuge zu demonstrieren. Einer der syrischen Teilnehmer erklärt, warum er mitdemonstriert: "Wir sind heute hier, um der Welt zu sagen, wie sehr die Menschen in Aleppo leiden. Sie verdienen unsere Solidarität. Sie verdienen es, dass zumindest hier die syrische Gemeinschaft etwas tut. Denn wir haben diese Ignoranz und das Schweigen der Welt satt. Aber zumindest die syrische Gemeinschaft, die die Chance hatte, das Land zu verlassen, muss den Zurückgebliebenen sagen, dass wir sie nicht vergessen haben, und sie auch nicht vergessen werden." Russische und syrische Streitkräfte hatten der Opposition zufolge am Samstag erneut die syrische Stadt Aleppo unter Beschuss genommen. Dabei sei auch ein Feldlazarett im Rebellenbezirk Sachur getroffen worden, erklärte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Mindestens ein Mensch sei getötet worden, weitere hätten Verletzungen erlitten. Frankreich verurteilte den Angriff als Kriegsverbrechen.