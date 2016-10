Gauck und Königin Margrethe II. beim Festgottesdienst zur Wiedereröffnung der Schlosskirche Wittenberg

Mit einem Festgottesdienst ist die restaurierte Schlosskirche in Wittenberg in Sachsen-Anhalt am Sonntag offiziell wiedereröffnet worden. Königin Margrethe II. von Dänemark und Bundespräsident Joachim Gauck kamen zur Wiedereröffnung. Beide nahmen am feierlichen Gottesdienst in der restaurierten...