Dutzende Verletzte nach Gasexplosion in Südspanien Durch eine Gasexplosion im südspanischen Velez-Malaga sind Dutzende Menschen verletzt worden. Medienberichten zufolge erlitten die meisten Opfer Schnittwunden und Prellungen. Die Explosion ereignete sich in einem Cafe während eines Stadtfestes in dem Ort. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Die Behörden vermuten jedoch einen Defekt in einer Gasleitung.