90 Verletzte bei Explosion in Café – Köchin als Heldin

Bei einer Gasexplosion in einem Café im südspanischen Vélez-Málaga sind 90 Menschen verletzt worden. Das teilte der regionale Notdienst am Sonntag in einer jüngsten Bilanz mit. Zuvor war von mindestens 77 Verletzten die Rede gewesen.Der Unfall in der 80.000-Einwohner-Stadt an der Costa des Sol habe...