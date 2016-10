Süd-Australier nach Sturm ohne Strom Dramatische Impressionen aus dem Süden Australiens. Heftige Regenfälle hatten Flüsse und Bäche im Bundesstaat South Australia über die Ufer treten lassen. 1,7 Millionen Haushalte waren wenige Tage zuvor in der Region ohne Strom gewesen, denn Hochspannungsmasten waren von dem extrem starken Sturm beschädigt worden. Doch während in Adelaide, der Hauptstadt des Bundesstaats, zum größten Teil die Versorgung mit Elektrizität wieder hergestellt werden konnte, gab es in der Umgebung auch am Freitag und Samstag noch Probleme. Die Behörden warnten am Samstag vor Überschwemmungen nach den starken Niederschlägen. Chris Beattie, Katastrophenschutz-Sprecher im Bundesstaat South Australia rief die Bevölkerung am Samstag zu höchster Vorsicht auf: "Hören Sie genau auf die Angaben der Rettungskräfte und achten sie auf ihre Situation. Und treffen sie Vorbereitungen in ihren Häusern und Familien, für den Fall einer Überschwemmung." Örtlichen Medienangaben zufolge handelte es sich bei dem Unwetter der vergangenen Tage um den schlimmsten Sturm in der Region der vergangenen 50 Jahre.