Mexiko: Colima spuckt Asche-, Rauch- und Gaswolken aus Seit Donnerstagabend war in der Umgebung des mexikanischen Vulkans Colima an Ruhe nicht zu denken. Der rund 3860-Meter-Hohe Feuerberg spuckte eine Asche- und Gaswolke aus. Dichter Rauch bedeckte weite Teile der Ortschaften. Die Eruptionen hielten auch am Freitag weiterhin an. Die Behörden gaben Warnmeldungen heraus. Nach Angaben der Webseite volcanodiscovery.com ist der Ausbruch die Folge von einer großen Ansammlung von Lava, die sich seit Anfang Februar dort angestaut hatte. Der unter anderem für seine Aktivität bekannte Vulkan Colima gehört zum pazifischen Feuerring. Dieser geht von Australien über die Phillippinnen bis hin nach Peru. In Mexiko kann man rund 3000 Vulkane zählen - jedoch nur 14 davon werden als aktiv bezeichnet.