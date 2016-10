Polizeivideo zeigt Schüsse auf Alfred Olango (Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) Quelle: El Cajon Police Department Polizei veröffentlicht Video einer Überwachungskamera in El Cajon, Kalifornien. Es zeigt wie Polizeibeamte am Mittwochabend auf den verwirrt wirkenden 38-jährigen Alfred Olango zugehen. Nach Angaben der Sicherheitskräfte hat er nicht auf die Auforderung reagiert, seine Hände zu heben. Er habe etwas aus der Tasche gezogen. Die Beamten schießen. Olango stirbt. Der Gegenstand in Olangos Händen war Zubehör für Elektrozigaretten.