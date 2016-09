Mann bei Polizeieinsatz in Berlin angeschossen

Berlin. Vor einem Lottoladen in Berlin ist ein Mann von Polizeibeamten angeschossen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es während eines Einsatzes am Vormittag zu dem Schuss oder den Schüssen. Wieviele Schüsse abgegeben wurden, war zunächst unklar. Nach Informationen der Tageszeitung "B.Z." handelt es sich bei dem Verletzten um einen mutmaßlichen Räuber. Er soll ins Bein getroffen worden sein. Für die Spurensicherung sperrte die Polizei eine Straße in Reinickendorf.