Hurrikan Matthew rast auf Kuba zu Hurrikan Matthew hinterlässt erste Spuren der Verwüstung in Kolumbien. Starke Winden, Regen und Gewitter haben bereits ein Menschenleben in dem Land gefordert. Gouverneur des Departements La Guajira, Jorge Vélez am Freitag: "Ja, leider wurde ein Mann von einem Fluß in Uribia mitgerissen. Heute Morgen vermisste man ihn. Und wir wurden dann darüber informiert, dass die Person gefunden wurde. Er war ertrunken. Damit ist er das erste Opfer bisher." US-Meteorologen warnen, dass es sich bei Matthew um den heftigsten Tropensturm in der Karibik seit Felix im Jahr 2007 handeln könnte. Das Unwetter soll am Wochenende Kurs auf Jamaika, Haiti und Kuba nehmen. Vor allem an der Ostküste Kubas, an der es am Freitag noch die berühmte Stille vor dem Sturm zu beobachten gab, könnte dann besonders schlimm betroffen sein. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami stufte den Sturm auf die höchste Kategorie fünf hoch. Es wird mit Spitzen-Windgeschwindigkeiten von rund 240 Kilometern pro Stunde gerechnet.