Höchste Sicherheitsstufe: Einheitsfeiern in Dresden starten

Zu Beginn der zentralen Feiern zum Tag der deutschen Einheit bleibt die Lage an diesem Samstag in Dresden angespannt. Angesichts der Angst vor Terror und möglicherweise gewaltsamen Protesten starten die Feiern in der sächsischen Landeshauptstadt um 11 Uhr unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen.Drei...