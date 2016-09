Rekord in Deutschland möglich: 90 Millionen im Eurojackpot

Deutschlands Lottospieler haben in der nächsten Woche die Chance auf einen neuen Rekordgewinn. Der mit 76 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist bei der Ziehung am Freitag in Helsinki nicht geknackt worden, wie Westlotto am Freitag in Münster mitteilte. Die Gewinnsumme wächst jetzt auf die...