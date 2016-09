Nach Klinik-Brand laufen Ermittlungen weiter

Bochum. Nach dem verheerenden Brand mit zwei Toten und mehreren Verletzten in einer Bochumer Klinik laufen die Ermittlungen weiter. Weitere Zeugen und das Personal der Klinik Bergmannsheil werden befragt, sagte ein Polizeisprecher. "Wir hoffen, dass nichts mehr Dramatisches dazukommt", sagte er mit Blick auf die mindestens 16 Menschen, die bei dem Feuer verletzt wurden. Die Ermittler prüfen, ob eine 69 Jahre alte Patientin den Brand gelegt haben könnte. In ihrem Zimmer war das Feuer entfacht worden - sie kam in den Flammen ums Leben. Der zweite Tote ist ein Patient aus dem Nachbarzimmer.

