Verschollene Gemälde von Van Gogh bei Anti-Mafia-Einsatz gefunden Der italienischen Polizei ist ein Glücksgriff gelungen: Im Rahmen einer Anti-Mafia-Aktion in Neapel konnten die Behörden zwei verschollene Kunstwerke des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh sicherstellen. Unter Experten wird der Wert der beiden Gemälde auf mehrere Millionen Euro geschätzt, aber vor allem auch kunsthistorisch gelten die beiden Werke als sehr wichtig. Ein Kunstexperte soll die Bilder im Auftrag der Polizei untersucht und deren Echtheit bestätigt haben. Die Bilder seien in einem verhältnismäßig guten Zustand. Die beiden Kunstwerke wurden vor rund 14 Jahren im Jahr 2002 aus dem Amsterdamer Van Gogh Museum gestohlen. Damals nutzten die Diebe eine Leiter um über das Dach dann in das Museum einzudringen.