Royals: Einjährige Charlotte soll erstes Wort in der Öffentlichkeit gesprochen haben Besuch der britischen Königsfamilie bei einem Gartenfest für Kinder von Militärangehörigen am Donnerstag im kanadischen Victoria in British Colombia. Prinz William, Herzogin Kate und ihre zwei Kinder: der dreijährige George sowie die einjährige Charlotte waren mit dabei. Besondern Spaß zeigte der adelige Nachwuchs beim Spiel mit Luftballons. Und, auch wenn man es nicht gut hören kann, habe die einjährige Charlotte hier ihr erstes Wort in der Öffentlichkeit gesprochen. Es soll das Wort "Pop" gewesen sein. Die Royals sind zur Zeit auf einem siebentägigen Kanada-Besuch. Es ist das erste Mal, dass sie auf einer offiziellen Reise auch ihre Kinder mitgenommen haben.