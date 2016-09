Bürgermeister vermutlich wegen Asylplänen niedergeschlagen

Der Bürgermeister von Oersdorf in Schleswig-Holstein ist am Donnerstagabend niedergeschlagen worden. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag sagte, schlug ein Unbekannter dem Bürgermeister unmittelbar vor einer Sitzung des Bauausschusses von hinten mit einem Knüppel oder einem Kantholz auf...