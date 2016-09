Zwei Tote bei Feuer in Bochumer Krankenhaus

Bochum. Bei einem Großbrand in einem Bochumer Krankenhaus sind in der Nacht mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach bisherigem Stand seien weitere 15 Menschen verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Mehr als 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Mindestens eines der oberen Stockwerke des Universitätsklinikums Bergmannsheil steht immer noch in Flammen. Augenzeugen berichteten von einem völlig zerstörtem Dach. Durch die enorme Hitze des Feuers seien Fenster und Möbel geschmolzen.