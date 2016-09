Polizei nimmt Verdächtigen nach Steinwurf auf A7 fest

Nach dem Steinwurf auf die Autobahn 7 und dem schweren Unfall einer vierköpfigen Familie hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es bestehe dringender Tatverdacht gegen einen 36-jährigen Mann, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Freitag will die Polizei im baden-württembergischen...