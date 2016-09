Gaffer kommen nach Behinderung von Polizei bei Unfall vor Gericht

Bremervörde. Bei einem Unfall mit zwei Toten in einer Eisdiele in Bremervörde wurden die Einsatzkräfte im Sommer 2015 massiv von drei Gaffern bei ihrer Arbeit behindert. Nun kommen diese Männer vor Gericht: Von heute an müssen sie sich wegen Bedrohung, Widerstand gegen Beamte, Körperverletzung und versuchter Nötigung vor dem Amtsgericht Bremervörde verantworten. Die drei Männer zwischen 20 und 35 Jahren sollen die Rettungskräfte massiv gestört haben, einer soll auch versucht haben, die Bergung der Leichen zu filmen. Zwei Polizisten waren bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder