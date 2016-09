Zug geräumt: Laut Polizei keine terroristische Bedrohung

Leipzig. Im Fall des geräumten Zuges in Leipzig sieht die Polizei keinen Terrorverdacht. Das sagte ein Polizeisprecher. Ein Fahrgast, der in Leipzig in den Zug Richtung Berlin gestiegen sei, habe sich verwirrt und aggressiv gezeigt. Er soll Drohungen ausgestoßen haben - welche konkret, könne zunächst nicht gesagt werden. Das Zugpersonal habe daraufhin am Messe-Bahnhof die Räumung des IC veranlasst. Der aggressive Fahrgast sei im Zug eingeschlossen worden. Die Polizei versuche nun, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder