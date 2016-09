Leipzig. Wegen des Polizeieinsatzes an einem ICE am Bahnhof Leipzig-Messe ist der Zugverkehr im Großraum Leipzig massiv gestört. Die Strecke Richtung Berlin sei dicht, sagte ein Bahnsprecher am frühen Nachmittag. Das wirke sich auf die Fernzüge und den S-Bahn-Verkehr aus. Die Züge "stapelten" sich vor dem Leipziger Hauptbahnhof. Am Mittag war ein ICE am Bahnhof Leipzig-Messe gestoppt und geräumt worden, weil ein Fahrgast laut Polizei "ausgerastet" ist.

